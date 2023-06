Wegen Sanierung: Plauener Sportbad bis zum 20. August geschlossen

Wer in Plauen baden möchte, steht im Plauener Stadtbad nun einige Zeit vor verschlossenen Türen. Wegen Sanierungs- und Reparaturarbeiten schließt das Stadtbad von heute (9. Juni) bis zum 20. August. Heißt: Kein Schwimmen und auch kein Vereinstraining. In der Herrenhalle findet unter der Woche auch kein öffentlicher Badebetrieb statt. Schwimmvereine können im Freibad Preißelpöhl trainieren. Das Schulschwimmen wird reduziert und findet in der Herrenhalle statt. Dorthin werden auch andere Schwimmkurse verlegt. Vom 8. Juli bis zum 20. August ist dann das komplette Stadtbad einschließlich Sauna geschlossen.