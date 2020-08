Wegen Sanierung der Luitpoldschule: Lorenz-Hutschenreuther-Straße in Selb gesperrt

Die Schülerinnen und Schüler der Luitpoldschule in Selb haben jedes Jahr ihren großen Auftritt, indem sie den Weihnachtsbaum aus dem Fichtelgebirge schmücken, der sich immer auf den Weg an einen ganz besonderen Ort in Europa macht. Aber auch den Rest des Schuljahres wollen sie sich beim Lernen wohl fühlen. Einen entscheidenden Teil dazu trägt ein gutes Schulgebäude bei. Deshalb lässt die Stadt Selb die Luitpoldschule für fast eine halbe Million Euro momentan sanieren.

Für die Dachsanierungsarbeiten ist die Lorenz-Hutschenreuther-Straße ab sofort für vier Wochen gesperrt. Die Stadt weist in einer Mitteilung darauf hin, dass Busse und Lastwagen solange in diesem Bereich nicht wenden können. Eine Umleitung ist ausgeschildert.