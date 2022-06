Wegen Sachbeschädigungen: Videoüberwachung im Wunsiedler Bahnhofspark kommt

Der Bahnhofspark in Wunsiedel zieht nicht nur Familien und Senioren an, sondern auch Menschen mit einem großen Zerstörungswillen. Es kommt dort immer wieder zu Sachbeschädigungen. Die Stadt will nun dagegen vorgehen. Der Stadtrat hat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig eine Videoüberwachung beschlossen:

…so Wunsiedels Bürgermeister Nicolas Lahovnik gegenüber Radio Euroherz. Er geht davon aus, dass die Kameras im Bahnhofspark in den nächsten Wochen installiert werden. Die Kosten schätzt er auf einen vierstelligen Eurobetrag.