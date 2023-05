Wegen Regen: InnenHofKonzert in der Meinel-Bräu verschoben

Der Donnerstag ist im Frühling und Sommer ein ganz besonderer Tag in Hof: Dann finden an verschiedenen Locations die InnenHofKonzerte statt. Wegen des schlechten Wetters können die morgigen InnenHofKonzert in der Meinel-Bräu und am Theresienstein aber leider nicht stattfinden. Aber keine Sorge, die Konzerte fallen nicht komplett aus. Sie werden nur auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Die Band „Goosebumps“ spielt dann am 17. August in der Mainel-Bräu. „Gery and the Johnboys“ könnt ihr am 25. Mai am Theresienstein hören.