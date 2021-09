Wegen Raucher: Stammstrecke der Münchner S-Bahn gesperrt

München (dpa/lby) – Ein bewusstloser Autofahrer ist mit seinem Wagen in den Vorgarten eines Münchner Einfamilienhauses gerast. (…)

Auto kracht in Vorgarten: Fahrer bewusstlos

München (dpa/lby) – Ein Mann hat am Münchner S-Bahnhof Laim einen gestürzten 79-Jährigen vom Gleis gerettet. Der Mann habe am (…)

Rohrbach an der Ilm (dpa) – Ein DNA-Abgleich brachte Gewissheit: Der Mann, der vergangene Woche bei einem Autounfall in (…)

Mann vermutlich für Explosion in Rohrbach verantwortlich

13-Jähriger rettet Kind aus der Isar

München (dpa/lby) – Ein Jugendlicher hat einen in Not geratenen 7-Jährigen aus der Isar in München gerettet. Der junge (…)