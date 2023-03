Wegen Randale: Kinos in Hof und Plauen nehmen „Creed III“ aus dem Programm

Viele freuen sich auf einen gemütlichen Kinoabend, stattdessen endet er mit einem Polizeieinsatz. Das ist nun schon mehrfach in verschiedenen Kinos in Deutschland beim neuen Film „Creed III“ vorgekommen. Darauf reagieren nun auch das Central-Kino in Hof und das Capitol-Kino in Plauen.

Beide wollen den Film trotz guter Besucherzahlen am Donnerstag wieder aus dem Programm nehmen. Auch dort hat es zuletzt Besucher gegeben, die die Vorführungen bewusst gestört haben, indem sie zum Beispiel Essen im Kinosaal herumgeworfen haben. Auch erhöhte Kontrollen konnten keine Verbesserung bewirken, heißt es in einer Mitteilung. Hintergrund ist ein Tiktok-Trend, bei dem Besucher durch ihr Verhalten bewusst dazu beitragen, Kinofilme abbrechen zu lassen.