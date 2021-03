Bei dem traumhaften Wetter jetzt in den Osterferien wollen die Kids auch mal raus. Viel geht ja momentan nicht, ein Spielplatzbesuch ist aber drin. Auf dem Hofer Spielplatz Mühldamm am Mittleren Anger kann es heute allerdings zu Behinderungen kommen. An einem Spitzahorn ist in der vergangenen Woche der Brandkrustenpilz aufgefallen. Der zerstört das Holz, ohne dass man es sofort bemerkt. Damit der Baum nicht plötzlich auf die Straße fällt, lässt ihn die Stadt Hof heute fällen.