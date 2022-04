Wegen Personalmangel: Hofer Stadtwerke passen Busfahrplan an

Bereits in den letzten Tagen sind immer wieder Busse in Hof ausgefallen. Grund ist laut den Stadtwerken ein erheblicher Personalmangel. Ab heute (Montag) passen die Stadtwerke den Fahrplan daher bis auf Weiteres an. Montags bis freitags fahren die Linien 3 und 4 nicht mehr im 30 Minuten-Takt sondern alle 60 Minuten. Der Schulbus E15 fährt in der Zeit auch Richtung Studentenberg. Er fährt regulär ab kurz nach 13 Uhr über Sonnenplatz und Hauptbahnhof bis zur Haltestelle Theresienstein und dann weiter zum Studentenberg. Ab dort bedient der Bus dann auch die Haltestellen Richtung Zoo bzw Haidt wie gewohnt.

Mehr Infos zu den Fahrplanänderungen gibt’s hier