Wegen Pandemie: Selber Rathaus hat jetzt eine Klingel

Eigentlich ist eine Klingel an der Tür nichts Besonderes – in der Corona-Pandemie ist das für Rathäuser aber ein Gewinn, denn normalerweise stehen die ja jedem offen und so kann theoretisch jeder ungeachtet der Hygieneregeln reinspazieren. Die Stadt Selb hat sich deshalb eine Klingel mit Gegensprechanlage und Kamera angeschafft. Das soll Bürger_innen den Behördengang während der Pandemie erleichtern, heißt es aus dem Rathaus. Ihnen wird dann direkt an der Tür der oder die richtige Mitarbeiter_in zugeteilt. Eintritt gibts ohnehin nur für diejenigen, die einen Termin haben.