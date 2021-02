Wegen Naturschutzverstößen: Initiative fordert Stopp des Mountainbike-Projekts am Kornberg

Jahrelang soll Deutschland gegen europäisches Naturschutzrecht verstoßen haben. Darum verklagt die EU-Kommission die Bundesrepublik vor dem Europäischen Gerichtshof. Unter anderem habe Deutschland eine bedeutende Anzahl von Gebieten immer noch nicht als besondere Schutzgebiete ausgewiesen. Besonders in der Region macht sich das bemerkbar. Im Landkreis Hof sind etwas mehr als ein Prozent solcher Gebiete ausgewiesen, im Landkreis Wunsiedel sind es fast viereinhalb Prozent. Die Initiative „Ruhe für den Kornberg“ fordert deshalb in einem Offenem Brief an den Hofer Landrat Oliver Bär das Projekt Mountainbikepark am Kornberg zu beenden. Schon länger fordern Naturschützer aus der Region das Gebiet als Schutzgebiet auszuweisen.