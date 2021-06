Wegen Müllchaos – Münchberg streicht einen Containerstellplatz für Plastikmüll

In Münchberg bringen Einwohner ihren Plastikmüll entweder zum Wertstoffhof oder zu Containerstellplätzen. An der Alten Sparnecker Straße in der Nähe eines Supermarktes hat es aber immer wieder Verschmutzungen gegeben. Deswegen hat die Stadt Münchberg um Bürgermeister Christian Zuber diesen Standort jetzt aufgelöst.

Einige entsorgen dort auch Restmüll, was wiederum Tiere anlockt. Eine Überwachung der Plätze sei nicht praktikabel. Für die Einführung der gelben Tonne brauche es außerdem weitere Absprachen mit Stadt und Landkreis Hof, so Zuber. Im Landkreis Wunsiedel gibt es die gelbe Tonne seit April.