Heute Vormittag kann es nochmal zu Ausfällen hier bei Radio Euroherz kommen. Hintergrund sind Wartungsarbeiten an unserer Sendeanlage am Großen Waldstein. Konkret geht’s um Arbeiten an der Mittelspannungsanlage. Es kann also passieren, dass zwischen 10 und 13 Uhr der Empfang kurz weg ist.