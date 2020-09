Wegen massiv gestiegener Corona-Infektionen : Das gilt ab heute im Vogtland

Im Vogtlandkreis sind die Corona-Infektionen über das Wochenende die Infektionszahlen massiv gestiegen. Deshalb hat der Landkreis eine Allgemeinverfügung (Quelle: Landratsamt Vogtlandkreis) erlassen. Sie tritt ab heute in Kraft. In den Bereichen Adorf, Bad Elster und Markneukrichen dürfen sich auch nur noch 5 Personen privat treffen, bei Vereins- und Betriebsfeiern sind es 25, bei Hochzeiten oder Familienfeiern in bspw. einer Gaststätte sind 50 erlaubt. Außerdem müssen nun auch im Vogtland Restraurants, Bars und sonstige Einrichtungen die Daten ihrer Gäste erfassen. Hintergrund sind massiv gestiegene Infektionszahlen. Das Vogtland steht seit gestern wieder kurz vor 100 aktiven Infektionen, mehr als die Hälfte davon gibt es in Markneukirchen. Wie der MDR in einem Interview mit dem Vogtländischen Landrat Rolf Keil berichtet, sollen vor allem Urlaubsrückkehrer das Virus mitgebracht haben. Besuchsverbot für Alten- und Pflegeheime.