Wegen Lärmbelästigung: 28-Jähriger mit Machete verletzt

Ein Mann soll in Augsburg einen 28-Jährigen mit einer Machete schwer verletzt haben. Zuvor waren mehrere Menschen am frühen Samstagmorgen aus bislang ungeklärter Ursache in der Innenstadt in einen Streit geraten, wie die Polizei am Montag mitteilte. Durch den dabei entstandenen Lärm habe sich ein 43-jähriger Anwohner belästigt gefühlt und sei mit einer Machete nach draußen gegangen. Dann sei es zwischen ihm und den Anwesenden zu gegenseitigen Körperverletzungen gekommen. Nähere Angaben machte die Polizei dazu nicht. Der 28-Jährige jedoch wurde durch die Machete schwer an der Hand verletzt.