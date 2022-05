Wegen Krieg in der Ukraine: REHAU Group zieht sich aus Russland zurück

Der Krieg in der Ukraine hat natürlich auch Auswirkungen auf Unternehmen in unserer Region. Die REHAU Group ist seit 30 Jahren in Russland aktiv. Jetzt zieht sich das Unternehmen aber aus Russland zurück. Das teilt das Unternehmen mit. Das Geschäft werde an das dortige Management verkauft. Bereits Anfang März habe das Unternehmen entschieden, das Geschäft in dem Land wegen des Kriegs kontrolliert herunterzufahren. Nun also der komplette Rückzug. Die Entwicklungen der vergangenen Wochen hätten das unumgänglich gemacht, so die REHAU in der Mitteilung weiter.