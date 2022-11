Wegen Käferbefall: Spektakuläre Baumfällaktion auf der Luisenburg

Wenn ihr in Wunsiedel wohnt müsst ihr euch darauf einstellen, dass heute (DO) immer wieder Helikopter am Himmel unterwegs sein werden. Auf der Luisenburgbühne und im Labyrinth in Wunsiedel muss eine spektakuläre Baumfällaktion stattfinden. Bei Kontrollaktionen dort ist bei einigen Bäumen Käferbefall festgestellt worden, teilt die Stadt Wunsiedel mit. Die Bäume müssen jetzt gefällt werden, was in diesem Gelände eine Herausforderung ist. Dazu werden am Donnerstagmittag Helikopter eingesetzt, um die geschlagenen Bäume abzutransportieren.