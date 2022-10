Wegen Jagd der Bayerischen Staatsforsten: Straßen und Waldgebiete in der Region heute gesperrt

Wenn ihr in den nächsten Tagen einen Waldspaziergang mit der Familie machen möchtet, müsst ihr in einigen Waldgebieten in der Region aufpassen: Wegen einer Drückjagd ist der Rehauer Forst heute (14.10.) für Besucher gesperrt. Auch die Kreisstraße zwischen Rehau und Faßmannsreuth ist aus Sicherheitsgründen von 8 bis 14 Uhr gesperrt. Morgen (15.10.) findet auf dem Höhenzug des Waldsteins zwischen Hallersteiner Wald und Kleinem Waldstein ebenfalls eine Jagd statt. Deswegen dürft ihr dieses Gebiet (Hallersteiner Wald, Hallersteiner Hochwald, Kleiner Waldstein) nicht besuchen. Außerdem ist die Straße zwischen Kirchenlamitz und Benk von 9 bis 14 Uhr gesperrt.

Durch die Jagd sollen die Rot- und Schwarzwildbestände in den Waldgebieten reduziert werden. Damit wollen die Bayerischen Staatsforsten unter andere der Afrikanischen Schweinepest vorbeugen.