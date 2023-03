Wegen Inflation: Bauarbeiter bekommen Sonderzahlung

Wegen der Inflation bekommen Bauarbeiter eine Prämie in Höhe von 500 Euro, am Stück oder in Raten gezahlt, und im kommenden Jahr dann noch einmal in gleicher Höhe. Diese Sonderzahlung sei eine ‚Krisen-Puffer-Prämie‘, sagt der Vorsitzende der IG BAU Oberfranken Uwe Behrendt.

Wer bislang noch keine tarifliche Prämie bekommen hat, der sollte in den kommenden Wochen beim Chef am besten mal nachfragen, oder sich an den Betriebsrat wenden. Die Sonderzahlung sollten grundsätzlich alle der rund 1.600 Baubeschäftigten Hofer Land bekommen. Die IG BAU Oberfranken geht allerdings davon aus, dass auch Bauarbeiter leer ausgehen werden.