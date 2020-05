Wegen Hundekot: Hofer bricht Mann die Nase

Wegen Hundekot hat ein Mann jetzt eine gebrochene Nase. Ein Hofer ist mit seinem Hund gestern (SO) in der Eppenreuther Straße spazieren gewesen. Als der Hund sein Geschäft gemacht hat, hat der Besitzer den Hundekotbeutel in einem Mullcontainer eines Wohnhauses entsorgt. Das hat der Sohn der Anwohnerin des Hauses mitbekommen, ist dem Hundebesitzer mit dem Rad hinterhergefahren und hat ihn aufgefordert, den Beutel ordnungsgemäß zu entsorgen. Dann hat er ihm den Hundekotbeutel vor die Füße geworfen. Der Hundebesitzer hat den Mann daraufhin geschlagen und ihm dabei die Nase gebrochen. Da auch der Hundebesitzer angegeben hat, von dem Radfahrer geschlagen zu sein, muss auch er sich wegen Körperverletzung verantworten.

