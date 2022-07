Wegen der hohen Waldbrandgefahr in der Region fliegen jetzt am Wochenende wieder Flugzeuge über die Wälder Oberfrankens. Wie die (…)

Gas- und Feueralarm: Einsatzkräfte am Abend gefordert

Feuerwehr und Rettungsdienst hatten am Abend in Hof bei zwei größeren Einsätzen zu tun. In einem Hochhaus in der Leopoldstraße hat es (…)