Wegen hoher Inzidenzen: Auch Landkreis Hof lässt Schulen zu

Stadt und Landkreis Hof führen die Inzidenz-Spitze im deutschlandweiten Ranking an. In der Stadt liegt sie aktuell bei 571, im Landkreis bei 451. Deshalb reagieren die Verantwortlichen. Wie kommen die Zahlen zu Stande? Darüber haben der Hofer Landrat Oliver Bär und die Hofer Oberbürgermeisterin Eva Döhla informiert. Ein Treiber der Infektionen sei demnach im Bereich von Kindern und Jugendlichen festzustellen, so der Hofer Landrat Oliver Bär:

© News5/Fricke

Zudem wird der Appell an alle Eltern gerichtet, die Notbetreuung ihrer Kinder auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Auch die Stadt Hof ergreift weitere Maßnahmen: So beginnt die nächtliche Ausgangssperre dort um 20 h 30. Gottesdienste und religiöse Zusammenkünfte jeder Glaubensrichtung sind in Präsenz zudem untersagt. Auch Sportanlagen bleiben zu. Einen Überblick aller Maßnahmen findet ihr hier.