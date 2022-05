Wegen hoher Energiekosten: Online-Händler erheben Gebühr für Retouren

Nicht nur uns Verbrauchern machen nach wie vor die hohen Sprit- und Energiepreise zu schaffen, sondern auch viele Unternehmen leiden darunter. Um die gestiegenen Kosten für zum Beispiel Transport auszugleichen, haben nun einige große Online-Händler beschlossen, dass ihre Kunden jetzt eine Gebühr bezahlen müssen, wenn sie Waren zurückschicken möchten. Der Bundesverband E-Commerce und Versandhandel geht davon aus, dass noch weitere Unternehmen nachziehen werden. Bernd Ohlmann vom Handelsverband Bayern ist da anderer Meinung:

Laut Bernd Ohlmann liegt die Rücksendequote in Deutschland bei gut 75 Prozent und ist damit so hoch, wie in keinem anderen Europäischen Land. Allein deswegen sei eine Rücksendegebühr in Deutschland kaum umsetzbar, so Ohlmann weiter.