Wegen Hausarrest aus 4. Stock abgeseilt: Schwer verletzt

Landshut (dpa/lby) – Bei einem gefährlichen Ausreißversuch aus dem Hausarrest hat sich eine 16-jährige Landshuterin schwer verletzt. Die Schülerin wollte sich am Ostermontag über ein Badezimmerfenster aus dem 4. Stock abseilen. Dabei riss der Knoten des aus Textilien selbst gebastelten Seils aber schon früh, und die Teenagerin stürzte mehrere Meter in die Tiefe. Wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte, hatte sie dabei sogar Glück im Unglück und landete auf einer Grasfläche. Details zu den Verletzungen wurden nicht bekanntgegeben. Ein Aufprall auf Teer oder Beton hätte womöglich noch dramatischere Folgen gehabt. Die 16-Jährige kam in ein Krankenhaus in Landshut.