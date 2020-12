Wegen Gleisbauarbeiten: Schienenersatzverkehr bei Plauener Straßenbahn

Wenn Busse ausfallen, dann hat das in den vergangenen Monaten oft an Corona und den damit verbundenen Quarantäne-Regeln gelegen. In Plauen müssen die Fahrgäste der Straßenbahn heute aber aus einem anderen Grund auf Busse ausweichen: Wegen kurzfristigen Gleisbauarbeiten am Dittrichplatz fahren für die Straßenbahnlinien zwischen den Haltestellen Tunnel und Neundorf Busse. Das ganze gilt heute (DI) und morgen (MI). Die Straßenbahnlinien 1 und 3 fahren an diesen Tagen nicht – dafür ist die Linie zwei in beiden Richtungen zwischen Preißelpöhl, Tunnel und Waldfrieden unterwegs.