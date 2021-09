Wegen Fräsarbeiten: Pfarr für knapp zwei Stunden mit Einbahnregelung

In der Hofer Pfarr staut es sich gerade am Morgen und zum Feierabend gern einmal. Heute (MO) braucht ihr aber eventuell noch ein bisschen mehr Geduld, wenn ihr mit dem Auto in der Pfarr unterwegs seid. Wegen Fräsarbeiten könnt ihr von 8:30 Uhr bis 10 Uhr nur in Richtung HofBad fahren. Für die Zeit der Arbeiten ist die Pfarr eine Einbahnstraße. Auch im Öffentlichen Nahverkehr kann es deshalb zu Verzögerungen kommen. Die Buslinien 5,7,9,10 und 11 fahren über die Königstraße, Moltkestraße und Bahnhofstraße und über die Haltestelle Bergstraße zum Sonnenplatz. Bei der Buslinie 8, in Richtung Lindenbühl, entfallen die Haltestellen Rekkenzeplatz und Königsstraße.