Wegen fehlender Finanzierung: Neue Sitzmöbel in Hof verzögern sich

Seit dem Frühjahr stehen in der Hofer Ludwigstraße die Bänkla zum Waafn. Mehr Sitzmöglichkeiten sollen die Innenstadt als Einkaufsstadt noch attraktiver machen. Deshalb sind neben der Ludwigstraße auch in der Altstadt weitere Bänke geplant. Sie finanziert das Förderprogramm „Innenstädte beleben“. Wie die Stadt Hof mitteilt, hat es dafür bislang drei Ausschreibungen gegeben. Erst in der dritten ist ein Angebot eingegangen, das aber zu teuer ist. Deshalb verzögert sich das Projekt. Die Stadtplanung ist auch schon mit der Regierung von Oberfranken in Kontakt, um weitere Finanzierungsmöglichkeiten zu prüfen. Ziel ist, die neuen Sitzmöbel im kommenden Frühjahr aufzustellen, heißt es aus dem Rathaus.