Wegen eines Felssturzes: B303 bei Bad Berneck voll gesperrt

Die B303 muss ab heute (Mo) zwischen Bad Berneck und Himmelkron voll gesperrt werden. Wie das Staatliche Bauamt Bayreuth mitteilt, war am Samstag ein Fels auf die Bundesstraße gestürzt. Wegen des Sturms und dem vielen Regen könnten sich in den nächsten Tagen weitere Felsen lösen. Deswegen will man jetzt den Hang sichern und dafür die B303 ab dem Ortsausgang Bad Berneck für voraussichtlich drei Wochen sperren. Autofahrer werden ab Bad Berneck auf die A9 umgeleitet. Die wird aber auch entsprechend ausgeschildert.