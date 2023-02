Wegen EDV-Schulung: KFZ-Zulassungsstellen in Hof geschlossen

Falls ihr euer Auto an- oder abmelden, euren Führerschein oder ein neues Nummernschild beantragen wollt, müsst ihr in Hof ein paar Tage Geduld haben. Denn sowohl die KFZ-Zulassungsstelle der Stadt Hof als auch die für den Landkreis am Landratsamt bekommen ein neues Software-Programm. Die Mitarbeiter bekommen dafür die Schulung, damit sie auch wissen, wie das neue Programm funktioniert.

Die Führerschein- und die Zulassungsstelle am Landratsamt Hof sind dazu heute (DI) und morgen (MI) geschlossen.

Wie die Stadt Hof mitteilt, ist deren KFZ-Zulassungsstelle kommende Woche, am 23. Februar, wegen der Mitarbeiter-Schulung geschlossen. Am Tag darauf ist diese aber wieder erreichbar.