Wegen der hohen Energiekosten: Fast 100 oberfränkische Handwerker senden Hilferuf aus Himmelkron an die Politik

Die stark gestiegenen Kosten für Strom und Gas haben viele Handwerker aus dem Raum Kulmbach, Bayreuth und Hof gestern (Do) in die Frankenfarm in Himmelkron geführt. Fast 100 Handwerker aus elf Gewerken waren da. Aber auch viele Lokalpolitiker sind gekommen .Unter anderem die Bayreuther Bundestagsabgeordnete Silke Launert und der Kulmbacher Landrat Klaus Peter Söllner. Zusammen wollten sie bei einer Kundgebung einen politischen Hilferuf an die Bundespolitik senden. Der Initiator, Bäckermeister Michael Kauer aus Lanzendorf:

Und das notfalls auch bei Protesten auf der Straße, sollte es keine schnelle Hilfe vom Bund geben. Ohne Unterstützung könnten viele Handwerksbetriebe die gestiegenen Kosten nicht stemmen. Unterstützung für die „Initiative Energiekrise Handwerksbetriebe“ spricht auch der Landtagsabgeordnete für Wunsiedel und Kulmbach, Rainer Ludwig, in einer Mitteilung aus.