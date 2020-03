Wegen Corona: Zahlreiche Veranstaltungsabsagen in der Euroherz-Region

Das Corona-Virus hat Einfluss auf die Hochschulen, auf den Sport und auch auf unsere Freizeit. Alle Veranstaltungen mit mehr als 1000 Personen sind in Bayern bis zum Ende der Osterferien abgesagt. Auch für kleinere Veranstaltungen haben die lokalen Behörden Entscheidungen getroffen. Im Landkreis Hof sind zahlreiche Veranstaltungen abgesagt. In Selb sind sogar die Grenzlandfilmtage abgesagt, die Kunstnacht nach den Osterferien wackelt. Das Rosenthal-Theater schließt derweil. Auch der Landfrauentag in Arzberg findet heute nicht statt. Marktredwitz hat alle Veranstaltungen abgesagt. Claudia Hiergeist von der Stadt Marktredwitz:

Außerdem bleiben das Egerlandmuseum, das Egerland-Kulturhaus und die Stadthalle zu. Alle Veranstaltungsabsagen findet ihr auch hier.