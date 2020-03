Wegen Corona: Viele Veranstaltungen in der Region abgesagt

Das Corona-Virus hat immer mehr Auswirkungen auf unser Leben. Gestern hatte der Freistaat Bayern angeordnet, alle Veranstaltungen mit über 1.000 Personen bis zum Ende der Osterferien abzusagen. Darunter hat er lediglich eine Empfehlung ausgesprochen. Viele Veranstalter in der Region schließen sich jetzt an. Die Hofer Freiheitshalle hat einige Veranstaltungen bereits verschoben. Die Musikschule der Hofer Symphoniker lässt alle Veranstaltungen und Vorspiele ausfallen. Der Musikunterricht geht aber normal weiter. Auch das Rosenthal-Theater in Selb schließt bis zum 19. April. Einen Überblick über alle abgesagten Veranstaltungen gibt es immer aktuell hier.

Das Theater Hof spielt unterdessen weiter. Die Stadt Hof hat bis Sonntag erstmal kein Verbot verhängt. Das Theater bittet aber alle, die Erkältungssymptome haben oder in einem Risikogebiet waren, auf einen Theaterbesuch zu verzichten.