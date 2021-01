Wegen Corona: Radwegausbau zwischen Cheb und Waldsassen verzögert sich

Schon jetzt sehnen sich viele nach den wärmeren Monaten, wenn es wieder rausgehen kann zu einer Radtour. Für die Erkundung von neuen Strecken dauert es an einigen Stellen in der Region aber noch. So verzögert sich der weitere Ausbau des Radwegs zwischen Cheb in Tschechien und Waldsassen im Landkreis Tirschenreuth. Grund seien die niedrigeren Einnahmen wegen der Corona-Krise, sagte der stellvertretende Bürgermeister von Cheb, Ladislav Hruby, nach Angaben der Agentur CTK. Konkret geht es um die Fertigstellung einer Radweg-Unterführung unter einer vielbefahrenen Straße. Die zusätzlichen Kosten dafür belaufen sich auf umgerechnet rund eine Million Euro. Für die Asphaltbefestigung des Radwegs will Cheb jetzt erstmal Fördergelder beantragen.

Somit dürfte das Projekt erst im kommenden Jahr fertig sein. Der erste Abschnitt ist bereits 2006 zur Eröffnung der damaligen grenzüberschreitenden Gartenschau in Marktredwitz und Cheb fertig gewesen.

(Symbolbild)