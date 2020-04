Wegen Corona: Münchberger Wiesenfest abgesagt

Das Wiesenfest in Selb, das Hofer Volksfest, der Hofer Schlappentag. Das sind nur einzelne Beispiele von Veranstaltungen in der Region, die wegen der Corona-Krise in diesem Jahr ausfallen. Auch das Münchberger Wiesenfest kann in diesem Jahr nicht stattfinden. Das teilt die Stadt aktuell mit. Es wäre ein Wiesenfest mit angezogener Handbremse und vielen Auflagen gewesen, sagt Bürgermeister Christian Zuber. Auch der Vorsitzende des diesjährigen Festwirts FC Eintracht Münchberg, Stefan Hofmann, betont, dass es keine Alternative zu einer Absage gibt.