Wegen Corona-Krise: agilis spendet Osterhasen an Helfer

Ostern 2020 feiern viele wohl ganz anders als in den vergangenen Jahren. Dass es ein kleines Stückchen näher rückt, haben Fahrgäste der agilis-Bahn immer daran gemerkt, dass die Zugbegleiter Schokohasen verteilt haben. Wegen des Coronavirus ist eine solche Aktion heuer undenkbar. Stattdessen will das Eisenbahnunternehmen die Schokohasen an die vielen Helferinnen und Helfer in den verschiedenen Einrichtungen spenden. Dafür sucht agilis jetzt Vorschläge. Wer ein Krankenhaus, eine Kinderbetreuung, eine Tafel oder ein Ehrenamt vorschlagen will, kann sich per E-Mail oder Facebook an agilis wenden.

E-Mail: osterhasen@agilis.de

https://www.facebook.com/agiliseisenbahn/