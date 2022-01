Wegen Corona: Kinderfilmfest in Hof abgesagt

Wieder einmal gucken Kinder wegen Corona in die Röhre: Das Kinderfilmfest in Hof fällt erneut aus. Eigentlich hätte es im Februar stattfinden sollen. Bereits im vergangenen Jahr ist es der Pandemie zum Opfer gefallen. Möglicherweise könnte es in diesem Jahr noch eine Alternative geben, sollte sich die Corona-Lage entspannen, schreibt die Stadt Hof. Mit den aktuellen Hygienevorschriften ist ein unbeschwerter Kinobesuch allerdings nicht möglich. Zuletzt ging das Kinderfilmfest in Hof vor zwei Jahren über die Bühne. Damals kamen rund 2500 Besucher.