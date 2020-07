Wegen Corona: Kein Autofreier Sonntag in Hof

Die Klimakrise ist das große Thema vor Corona gewesen. Geht es nach Umweltschützern, sollen Autos aus der Stadt raus. Deshalb hat sich auch Hof entschieden einen autofreien Sonntag in diesem Jahr auf der Ernst-Reuter-Straße einzuführen. Die Aktion in Corona-Zeiten zu planen, ist aber sehr schwierig. Deshalb hat sich die Stadt Hof entschieden, den autofreien Sonntag auf kommendes Jahr zu verschieben. Darüber informierte die Stadtverwaltung in der letzten Stadtratssitzung vor der Sommerpause. Die Europäische Mobilitätswoche im September findet im Hofer Land aber statt. In diese Zeit soll dann auch das Stadtradeln fallen, das im Landkreis Wunsiedel bereits ein Erfolg ist.