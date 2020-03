Wegen Corona: Jugend forscht ohne Öffentlichkeit

Wegen des neuartigen Corona-Virus und der Ansteckungsgefahr findet der oberfränkische Regionalwettbewerb „Jugend forscht“ in Bamberg unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Das teilt „Oberfranken Offensiv“ aktuell mit. Das gilt sowohl für den Wettbewerbsbereich „Schüler experimentieren“ am Donnerstag (05.03.), als auch für „Jugend forscht“ am Freitag (06.03.). Anwesend sein werden nur die Schüler, Vertreter der Patenunternehmen, das Orgateam und Medienvertreter. Die Preisverleihung ist ebenfalls nicht öffentlich.