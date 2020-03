Wegen Corona-Infektion: In Pößneck und Schleiz über 160 Personen getestet

Gestern hat sich ein Mann aus dem Orlatal in Thüringen mit dem Corona-Virus angesteckt. Jetzt meldet das Landratsamt des Saale-Orla-Kreises, dass heute über 160 Personen in Pößneck und Schleiz getestet wurden. Das bestätigt der Leiter des Fachdienstes Gesundheit und des Krisenstabes im Landratsamt auf der entsprechenden Website. Torsten Bossert rechnet demnach mit bis zu 300 betroffenen Personen im Saale-Orla Kreis, die untersucht werden, heißt es weiter.

Bei den 160 Untersuchten handelt es sich um Menschen, die zu einer Reisegruppe, die einen Urlaub in Italien gemacht haben oder um deren Kontaktpersonen. Dazu gehören unter anderem eine Lehrerin und ein Schüler des Pößnecker Gymnasium Am weißen Turm. Wie berichtet, findet dort bis Ende der Woche kein Unterricht statt. Die Proben der Abstriche von den Kontaktpersonen kommen heute noch in ein Labor und werden dort morgen früh ausgewertet. Ergebnisse sollen am Donnerstag folgen. Wenn feststeht, wie viele Menschen sich angesteckt haben, können weitere Entscheidungen und Maßnahmen getroffen werden, so Landrat Thomas Fügmann.