Wegen Corona in die Insolvenz: Im ersten Quartal noch kein Trend erkennbar

Wird die Corona-Krise schlimmere Auswirkungen auf die Wirtschaft haben als die Finanzkrise 2008? Die IHK für Oberfranken Bayreuth hält das jedenfalls für wahrscheinlich. Auch das Bayerische Landesamt für Statistik erkennt einen leichten Abwärtstrend im Freistaat – bezogen auf die Zahl der angemeldeten Insolvenzen bis Ende März. Gerade im Landkreis Tirschenreuth – dort wo die Corona-Zahlen besonders hoch sind – verhält es sich aber umgekehrt: Im ersten Quartal 2020 hat es gut ein Fünftel weniger Insolvenzanmeldungen gegeben als im Vorjahr. Auch in den Landkreisen Hof und Wunsiedel lässt sich momentan noch kein Abwärtstrend beobachten. Nur in der Stadt Hof laufen aktuell mehr Insolvenzverfahren als im ersten Quartal 2019. Der Anstieg beträgt 12%. Was jedoch für die gesamte Euroherz-Region gilt: Weniger Menschen haben neue Unternehmen gegründet, dafür haben mehr ihres abgemeldet.