Wegen Corona: Helmbrechtser KarriereTreff in zwei Etappen

Einfach mal über eine Ausbildungsmesse zu schlendern und sich zu informieren, war für Schüler in den letzten beiden Jahren gar nicht so einfach. Besonders für diejenigen, die kurz vor dem Schulabschluss stehen, ist das ein Problem. Die Schüler in Helmbrechts sollen trotz der anhaltenden Pandemie die Chance bekommen, sich über die Ausbildungsmöglichkeiten in der Region zu informieren. Am 24. Februar soll der dritte Helmbrechtser KarriereTreff als digitaler Infotag stattfinden. Unternehmen stellen sich in kurzen Firmenporträts vor. Der zweite Teil folgt im Juli auf dem Gelände des Naturfreibades. Am 8. Juli soll die Berufsmesse als Open-Air-Veranstaltung durchgeführt werden.