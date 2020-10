In der kalten Jahreszeit ist sie immer ein beliebter Anlaufpunkt gewesen: Die Skihütte in der Hofer Altstadt, wo sich jeder bei einem Glühwein aufwärmen kann. Heuer muss sie wegen Corona aber leider ausfallen. Das gleiche Schicksal trifft jetzt auch die Skihütte in Rehau. Die Hygieneregeln machen Organisator Gery Gerspitzer leider einen Strich durch die Rechnung:

Im kommenden Jahr soll es dann wieder eine Skihütten-Saison in Rehau geben.