Wegen Corona: Auch Naturtheater Bad Elster verschiebt Saison auf 2021

Die Luisenburg-Festspiele in Wunsiedel haben ihre Saison bereits in das kommende Jahr verlegt. Jetzt zieht auch das Naturtheater in Bad Elster nach. Bereits gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit, teilt die Chursächsische Veranstaltungs GmbH mit. Auch 2021 ist von Kabarett über Oper bis hin zu großen Konzerten alles dabei. Highlights sind zum Beispiel Stars wie die Münchener Freiheit, Angelo Kelly oder Gregor Meyle.

Die Verschiebung hat aber auch sein Gutes: Die Veranstalter können die Zeit nutzen und bis zum kommenden Jahr das Natur-Theater komplett fertig sanieren lassen.