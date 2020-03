Wegen Corona: Alle Veranstaltungen mit mehr als 500 Personen im Hofer Raum abgesagt

Die Coronavirus wirkt sich immer stärker unser Leben aus. Tschechien schließt seine Grenzen für alle Deutschen. Viele Veranstaltungen fallen aus. Stadt und Landkreis Hof haben alle Events mit mehr als 500 Personen verboten. Diese Regelung gilt ab morgen bis zum Ende der Osterferien am 19. April. Veranstaltungen mit mehr als 1000 Personen sind in ganz Bayern verboten. Das Rostenthal-Theater in Selb bleibt zu. Marktredwitz hat vorsichtshalber alle Veranstaltungen in diesem Zeitraum abgesagt. Das Central-Kino in Hof lässt außerdem nicht mehr viele Menschen gleichzeitig in Vorstellungen.