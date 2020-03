Wegen Corona: Abschlussprüfungen in Bayern verschoben

Die Schülerinnen und Schüler müssen wegen des Corona-Virus zu Hause bleiben. Vor allem die Abschlussklassen machen sich jetzt Sorgen, ob sie noch genügend Vorbereitungszeit für die Prüfungen haben. Bereits gestern hat das Bayerische Kultusministerium die Abiturprüfungen in den Mai verschoben. Heute zieht es auch für die anderen Schulformen nach. Demnach beginnen die Prüfungen zwei Wochen später. Für den Mittleren Schulabschluss und den Realschulabschluss geht’s am 30. Juni los, für den qualifizierenden Abschluss am 6. Juli. Die Wirtschaftsschüler müssen schon früher ran. Ihre Prüfungen sind jetzt am 11. Mai. Kultusminister Michael Piazolo war es wichtig, sich mit den Schulen abzusprechen. Das Abschlusszeugnis gibt es heuer am letzten Schultag.

Alle Termine im Überblick gibt’s hier: Herunterladen