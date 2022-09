Diesen Sommer hat es in mehreren Gewässern Warnungen vor Blaualgen gegeben. Aktuell warnt auch die Stadt Hof vor dem Baden im Untreusee. Bei einer Probe am Montag seien dort Blaualgen festgestellt worden. Daher warnt die Stadt vor dem Baden und Schwimmen im Untreusee. Auch Hunde können gefährdet sein. Das Gesundheitsamt beobachtet die Lage weiter, eigentlich geht die Badesaison noch bis nächsten Donnerstag.

