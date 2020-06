Am Weißenstädter See gibt es eine Badewarnung, der Grund: Blaualgen. Wie das Landratsamt Wunsiedel mitteilt hat es vor einigen Tagen eine Algenblüte gegeben. Untersuchungen haben ergeben: Es handelt sich um Blaualgen. Das Landratsamt rät vom Baden in diesem Bereich ab. Blaualgen können Gifte produzieren, die haut reizend wirken. Wenn man größere Mengen Wasser schluckt, kann man Durchfall, oder Leber- und Nierenerkrankungen bekommen.