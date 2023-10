Wegen Bauarbeiten: VVV-Servicecenter in Plauen bleibt zu

Im Frühjahr hatte der Verkehrsverbund Vogtland mit Personalausfällen zu kämpfen. Mehrere Wochen lang war das Servicecenter in Plauen deshalb geschlossen. Ab heute bleibt es schon wieder zu. Grund sind diesmal Umbauarbeiten im Kundenrauem. Zwei Wochen lang bekommt ihr Infos zum Öffentlichen Nahverkehr nur online, über die App oder telefonisch. Auch Tickets könnt ihr über die App buchen. Papierfahrscheine gibt es im Oberen Bahnhof am Automaten, in den Zügen der Vogtlandbahn oder in den Regionalbussen. Ab dem 30. Oktober öffnet das Servicecenter wieder, allerdings mit verkürzten Zeiten.