Wegen Bauarbeiten: Straßensperrungen in Naila und Prex

Einige von euch müssen in den nächsten Wochen einen Umweg fahren, wenn sie zur Arbeit wollen. Im Hofer Land sind einige Straßen teilweise oder voll gesperrt. Ab heute bis zum 30. Oktober laufen an der Kronacher Straße in Naila Fräs- und Asphaltierungsarbeiten. Die Straße ist dadurch vollgesperrt. Ihr werdet über die B173 umgeleitet. Sobald die Arbeiten fertig sind geht’s direkt weiter mit der Straße Am Kalkofen.

Im Regnitzlosauer Ortsteil Prex werden ab heute Wasseranschlüsse gemacht. Deshalb ist die Kreisstraße HO 4 in dem Bereich bis voraussichtlich 17. November halbseitig gesperrt.