Wegen Bauarbeiten für Klinikerweiterung Münchberg: Busse fahren von anderer Haltestelle

Wenn Bauarbeiten in der Region anstehen, dann betrifft das in erster Linie oft die Autofahrer. Aber auch diejenigen, die mit dem Bus fahren – wie zum Beispiel Schüler – müssen sich dann oftmals auf Veränderungen einstellen. So aktuell auch ab heute (MO, 23.11.) – der Münchberger Schulbusverkehr fährt ab heute von einer Haltestelle in der Hofer Straße. Grund dafür sind die vorbereitenden Maßnahmen für die Klinikerweiterung in Münchberg. Aktuell wird das Portal der Parkschule ausgebaut – diese muss ja wegen der Erweiterung komplett abgerissen werden. Das Portal wird jedoch zur Erinnerung erhalten. Welche Änderungen diese Baumaßnahme noch aktuell für den Busverkehr hat, findet ihr auf unserer Website.

Quelle: Landkreis Hof

Ab Montag, den 23.11.2020, fahren der Münchberger Schulbusverkehr, die Buslinien der Firma Bachstein (Linien 3701, 3696, 3700) sowie die Buslinien der Firma RBO (6351, 6352, 6362) in beide Richtungen von einer neuen Haltestelle in der Hofer Straße.

Diese wird momentan im Bereich der Landwirtschaftsschule (Hofer Straße 45) errichtet. Von der neuen Haltestelle aus werden die Busse ab nächster Woche in beide Richtungen abfahren und halten. Die Abfahrtszeiten sowie die Routen der jeweiligen Linien bleiben unverändert.