In nächster Zeit müsst ihr immer wieder mit Verkehrsbehinderungen in der Ossecker Straße in Hof rechnen. Dort erneuert eine Firma im Auftrag der Stadtwerke Hof die Wasserleitungen und Hausanschlüsse. Je nach Witterung sollen die Arbeiten in einzelnen Bauabschnitten durchgeführt werden. Wir halten euch bei Radio Euroherz auf dem Laufenden.